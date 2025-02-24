Tatvan'da Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Tatvan'da Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

Tatvan'da Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu, tehlike artıyor.

24.02.2025 23:23
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Tatvan'da çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olmaya başlayan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Tatvan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından termometrelerin eksi 25 derecelere kadar düşmesiyle adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Dondurucu hava nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin çatılarında boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Çatılardan sarkan buz kütleleri, hem yayalar hem de araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Havanın adeta buz kestiği ilçede yollar da adeta buz pistine döndü.

Tatvanlı vatandaşlardan Murat Cihan Maltaş, buz sarkıtlarının oluşturduğu risklere dikkat çekerek, "Özellikle dar sokaklarda yürürken dikkatli olmak gerekiyor. Çatılardan buz parçaları aniden düşebiliyor. Yetkililer bu konuda önlem almalı, vatandaşlar da mümkün olduğunca dikkatli olmalı" dedi.

Öte yandan, aşırı soğuklar nedeniyle yollar da adeta buz pistine dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Ayrıca kar yağışı sonrası Van Gölü üzerinde oluşan buharlaşma ve bulut geçişleri ise görsel şölen sundu.

Tatvan'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de düşük seyretmesi beklenirken, uzmanlar don ve buzlanmaya karşı ek tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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