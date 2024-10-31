Tatvan\'da Fidan Dikim Etkinliği

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler okul bahçesine fidan dikti.

Tatvan Kültür İlk ve Ortaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte doğanın önemiyle ilgili bilgi verilen öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Okul Aile Birliği Başkanı Hakan Gezici, "Cumhuriyet'imizin yıl dönümüne özel olarak farklı türlerden 23 ve 23 gül ağacı diktik. Umarın burada büyür ve boylu ağaçlar olurlar. En iyi fidanlar okuldaki öğrencilerimizdir. İyi eğitim, iyi ülke demek." dedi.