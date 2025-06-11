Tatvan'da Kızıl Gökyüzü Şöleni

Tatvan'da gökyüzü kızıla büründü
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu.
Tatvan ilçesinde gün batımıyla kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu. Özellikle Rahva bölgesinden Atatürk Dağı manzarasıyla bütünleşen kızıl tonlar, izleyenleri mest etti. O anlar, doğa fotoğrafçısı Enes Maral'ın cep telefonuyla kaydettiği karelere yansıdı.
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