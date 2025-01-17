Bitlis'in Tatvan ilçesinde 119 eğitim kurumundaki 25 bin 42 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
İstasyon İlokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Remzi Demir, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sınıfları gezen Demir, öğrencilere karnelerini dağıttı, önerilerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
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