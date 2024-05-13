Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından \'Sağlık İçin Hareket Et Günü\' etkinliği düzenlendi

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenledi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Solhan ve sağlık personelleri, Millet Bahçesinde bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan doktorlardan Abdurrahim Boran, düzenli fiziksel aktivitenin sağlığın korunmasında önemli olduğunu vurguladı. Yürüyüş sonrası, vatandaşlara sağlıklı yaşam konularını içeren broşürler dağıtıldı.

13.05.2024 18:57
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Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Millet Bahçesinde bir araya gelen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Solhan ile sağlık personelleri, yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılan doktorlardan Abdurrahim Boran, sağlığın korunması için düzenli olarak yürüyüş yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin önemine değinen Boran, "Özellikle obezite gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin önemi büyüktür. Sağlık Bakanlığı da yetişkinler için orta şiddetli fiziksel aktivite önermektedir. Bütün yetişkinler haftada en az 5 gün ve yarım saat süreyle yürümelidir. Sağlık için yürüyüş ve düşük tempolu koşu önemlidir. Halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşü düzenledik." diye konuştu.

Yürüyüş sonrası, vatandaşlara sağlıklı yaşam konularını içeren broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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