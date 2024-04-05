Tatvan'da tarım arazileri suya gömüldü
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde şiddetli yağış ve karların erimesi sonucu Güzeldere Vadisi'ndeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Bitlis'te son günlerde etkili olan kar yağışının ardından eriyen karlar tarım arazilerinde göletler oluşturdu. Tatvan ile Hizan arasında bulunan Güzeldere Vadisi'nde yaklaşık yarım metreye ulaşan su derinliği tarla sahiplerini mağdur etti. Havaların ısınmasıyla eriyen karlar tarlalarda irili ufaklı göletler oluştururken, tarla sahipleri ise suyu tasfiye edeceklerini söyledi.
Kar sularından oluşan göletleri tasfiye etmek için çalışacaklarını söyleyen Enes Tarlan, "Kar sularının erimesi sonucu oluşan su göletlerinin tarım alanlarını neredeyse yok etmiş durumda. Memleketimiz tarımla geçimini sağlıyor. Şu anda bulunan göletlerde su doluluk oranı yüksek. Bu su göletlerini boşaltmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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