Tatvan'da Turizm Haftası ve mezuniyet töreni - Son Dakika
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Tatvan'da Turizm Haftası ve mezuniyet töreni

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, hava şartlarından dolayı ertelenen Turizm Haftası etkinliği ve mezuniyet töreni düzenlendi. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Programa Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

30.05.2024 19:00
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Tatvan'da Turizm Haftası ve mezuniyet töreni

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni ve ertelenen Turizm Haftası etkinliği düzenlendi.

Hava şartlarından dolayı ertelenen Turizm Haftası programı ve Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mezuniyet töreni dolayısıyla okulun bahçesinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Okul Müdürü İlhan Kara önümüzdeki senelerde daha iyi etkinlikler yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "Okulumuz Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesine yılsonu etkinliğini gerçekleştirmiştir. Etkinlikte denizcilik ve edebiyat bölümümüzün sokağını açtık, bunun yanı sıra aşçı öğrencilerimizin maharetlerini sergiledikleri yemekleri misafirlerimize ikram ettik. Umarım katılan misafirlerimiz etkinlikten memnuniyet duymuştur. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Program, öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle devam etti. Programda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildikten sonra sona erdi.

Programa Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

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