Tatvan'da Uyuşturucu Yakalandı
Tatvan'da şampuan şişelerinde 3 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Tatvan'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu şüphelinin kaldığı odada arama yaptı.
Aramada, şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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