 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi

Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesi, bir yılda 1436 hastaya sağlık hizmeti sundu. Ünite, hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamalarıyla vatandaşlara hizmet veriyor. Randevu almak isteyenler MHRS veya ALO 182 üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Tatvan Devlet Hastanesi\'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi
14.12.2023 - 18:33,
Abone Ol

Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesinde bir yılda 1436 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, gazetecilere, Esentepe Mahallesi'ndeki ek hizmet binada 4 Ekim 2022'den itibaren GETAT ünitesi ile sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Açıldığı günden bugüne kadar 1361 hacamat ve 75 sülük uygulamasıyla 1436 vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Reyhanlı, şöyle konuştu:

"Uzman doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen hacamat ve sülük tedavisi için hastalara çarşamba ve cuma günleri poliklinik hizmeti sunularak yapılan muayene ve tetkikler sonucu pazartesi, salı ve perşembe günleri tedavi uygulanmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesine başvurmak isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden veya ALO 182'den randevu almaları gerekmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Esentepe, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
17:01
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:01 İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:58:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement