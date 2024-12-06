Tatvan'ı Kar Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Tatvan'ı Kar Beyaza Bürüdü

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Tatvan'da kar yağıp yollar kayganlaşırken, sürücüler uyarıldı. Kar yağışı devam edecek.

06.12.2024 04:07
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Tatvan'da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. İlçe merkezi ve yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, özellikle gece saatlerinde etkisini artırırken, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolların kayganlaşması nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için yetkililer, sürücüleri zincir kullanmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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