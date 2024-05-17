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Tatvanlı ev kadınları Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezine gelen kadınlar, Kur'an-ı Kerim kursunda hem Kur'an hem de dini bilgiler öğreniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde haftanın 5 günü verilen kurslarla ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de dini bilgilerini pekiştiriyor. 15 kursiyerden oluşan Kur'an-ı Kerim kursundaki kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın yanında sureler ve duaları da öğrenip ezberliyor.

Kur'an kursu aracılığıyla doğru bir şekilde kendilerini geliştirdiklerini söyleyen kursiyer Fatma Güngör, "Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim kursuna geliyoruz. Bu kursta Kur'an-ın temel bilgilerini en baştan öğrendik. Daha önce namazı yanlış kılar, ayetleri yanlış okurduk. Bu kursa katılarak hocamız aracılığıyla kendimizi doğru bir şekilde geliştirdik. Bu kursta Peygamberimizin hayatını öğrendik. Kur'an-ı doğru okumak için tecvitli eğitimler aldık" dedi.