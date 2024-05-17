Tatvanlı ev kadınları Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor - Son Dakika
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Tatvanlı ev kadınları Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan ev kadınları, hem Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı hem de dini bilgilerini pekiştirmeyi öğreniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen kurslar sayesinde kadınlar, haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okuma ve anlama becerilerini geliştiriyor. Ayrıca kursiyerler, sureler ve duaları da öğrenip ezberliyorlar. Kursiyerlerden Fatma Güngör, kurs sayesinde namazı doğru kılmayı ve ayetleri doğru okumayı öğrendiklerini belirtti ve Peygamberimizin hayatını da bu kurs sayesinde öğrendiklerini ifade etti.

17.05.2024 22:38
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Tatvanlı ev kadınları Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezine gelen kadınlar, Kur'an-ı Kerim kursunda hem Kur'an hem de dini bilgiler öğreniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde haftanın 5 günü verilen kurslarla ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de dini bilgilerini pekiştiriyor. 15 kursiyerden oluşan Kur'an-ı Kerim kursundaki kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın yanında sureler ve duaları da öğrenip ezberliyor.

Kur'an kursu aracılığıyla doğru bir şekilde kendilerini geliştirdiklerini söyleyen kursiyer Fatma Güngör, "Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim kursuna geliyoruz. Bu kursta Kur'an-ın temel bilgilerini en baştan öğrendik. Daha önce namazı yanlış kılar, ayetleri yanlış okurduk. Bu kursa katılarak hocamız aracılığıyla kendimizi doğru bir şekilde geliştirdik. Bu kursta Peygamberimizin hayatını öğrendik. Kur'an-ı doğru okumak için tecvitli eğitimler aldık" dedi.

Kaynak: İHA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Tatvan, Bitlis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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