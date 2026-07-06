Bakü'de TAÜ Mütevelli Heyeti Toplantısı - Son Dakika
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Bakü'de TAÜ Mütevelli Heyeti Toplantısı

Bakü\'de TAÜ Mütevelli Heyeti Toplantısı
06.07.2026 12:13
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YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla Bakü'de yapılan toplantıda, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesinin artırılması, yeni kampüs ve programların açılması ile uluslararası görünürlüğün güçlendirilmesi ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi (TAÜ) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

TAÜ'de düzenlenen toplantıya Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı.

Toplantıda, 2025-2026 akademik yılı yaz dönemine ilişkin akademik ve kalite göstergeleri ile yeni akademik yıla hazırlık süreci ele alındı. Ayrıca yerli akademik personelin seçimi ve eğitim-öğretim sürecine kademeli entegrasyonu, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek sanayi teknolojileri platformlarının oluşturulması ve TAÜ'nün uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özvar, üniversitenin büyüme hedefleri doğrultusunda öğrenci kapasitesinin artırılacağını belirtti.

Özvar, "Bu yıl yaklaşık 180 yeni öğrenci kabul etmeyi planlıyoruz. Yeni dönemden itibaren Azerbaycan tarafının iradesiyle yeni bir kampüs çalışması da başlayacak. Üniversitemiz daha geniş ve modern bir kampüste faaliyetlerini sürdürecek. Ana gündem maddelerimizden biri de yeni programların açılması ve bu programlarla birlikte Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin daha güçlü bir altyapıyla eğitim vermesidir." dedi.

Üniversitenin yalnızca Azerbaycan'a değil, bölge ülkelerine de hitap edecek şekilde planlandığını vurgulayan Özvar, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin programlarına yoğun ilgi göstermesinin çalışma motivasyonlarını artırdığını ifade etti.

Özvar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim işbirliğinin iki ülke liderlerinin ortak vizyonuyla güç kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in güçlü desteğiyle yükseköğretim alanında iki ülkenin gücünü bu üniversitede somutlaştırıyoruz. Gücümüzü iki ülke cumhurbaşkanının ortak iradesinden alıyoruz. Türkiye'den burada hizmet veren üniversitelerimizin araştırma kapasitesini Azerbaycan'ın kıymetli bilim insanlarıyla buluşturacağız. Üniversitemiz yalnızca eğitim veren bir kurum olmayacak, Türkiye ve Azerbaycan'ın bilimsel araştırma kapasitesini bir araya getiren ortak bir araştırma merkezi niteliği de kazanacak."

Özvar, Türkiye ile Azerbaycan'ın yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki bilgi birikimi ile kapasitesini Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda 19 Şubat 2024'te Ankara'da Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Aynı yıl faaliyete başlayan TAÜ'de ODTÜ'nün desteğiyle bilgisayar mühendisliği, İTÜ'nün desteğiyle endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesinin desteğiyle gıda mühendisliği eğitimleri veriliyor.

Kaynak: AA

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