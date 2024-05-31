TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminalini tamamladı - Son Dakika
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TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminalini tamamladı

TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı\'nın yeni dış hatlar terminalini tamamladı

Kazakistan'ın en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı Havalimanı'nın işletmesini devralan TAV Havalimanları, yeni dış hatlar terminalinin inşaatını tamamladı. Terminal, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildi ve yıllık 14 milyon yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca, terminal Orta Asya'da sertifika alan ilk yolcu terminali olacak şekilde tasarlandı.

31.05.2024 17:24
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Kazakistan'ın en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı Havalimanı'nın işletmesini 2021'de devralan TAV Havalimanları, yeni dış hatlar terminalinin inşaatını tamamladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı'ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, havalimanının yeni dış hatlar terminalinde incelemelerde bulundu.

Tokayev, Almatı Havalimanı'nın ülkenin en büyük havalimanı olduğuna işaret ederek, "Her yıl ülkemizin 'güney başkenti' sayılan Almatı'yı ziyaret eden turist sayısı artıyor. 2023'te şehre 2 milyondan fazla turist geldi. 2 yıl önce terminalin inşası için temel atma törenine bizzat katılmıştım ve yarın Almatı Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminali, ilk yolcularını ağırlamaya başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, terminali uluslararası standartlara uygun inşa eden TAV Havalimanlarına şükranlarını iletti.

TAV Kazakistan Genel Müdürü ve Uluslararası Almatı Havalimanı Başkanı Alp Er Tunga Ersoy da Tokayev'e, toplam 53 bin 500 metrekare alana sahip terminalin yıllık yolcu kapasitesinin 14 milyon olduğunu aktardı.

Ersoy, inşaat sırasında Almatı'nın deprem bölgesinde bulunmasının dikkate alındığını ve terminalin 10 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olduğunu kaydetti.

Yeni terminalin Orta Asya'da "Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda Mükemmellik (EDGE)" programı kapsamında sertifika alan ilk yolcu terminali olacağını ifade eden Ersoy, terminalin son teknoloji ekipmanla donatıldığını ve engelli yolcuların da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Orta Asya, Almatı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminalini tamamladı - Son Dakika

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