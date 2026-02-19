Tavas'ta Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Tavas'ta Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tavas'ta Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
19.02.2026 19:59
Denizli Tavas'ta kamyonet minibüsle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjü aşıp karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan Çolak (59) ile yanındaki oğlu Ahmet Emre Çolak (19), hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ise yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Akyar Mahallesi Denizli-Muğla kara yolunda meydana geldi. Muğla'dan Denizli yönüne giden Ramazan Çolak yönetimindeki 20 VD 868 plakalı kamyonet kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüjü aşıp, karşı yönden gelen Mehmet Ergin idaresindeki 20 AIF 345 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Çolak ile yanında bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak'ın hayatını kaybettiğini, diğer araç sürücüsü Ergin'in ise yaralandığını belirledi. Ergin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ergin'in sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Ramazan Çolak ile oğlunun cenazeleri otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

