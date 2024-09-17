Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi Açıldı

Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi Açıldı

Mustafa Taviloğlu'nun 50 yıllık koleksiyonu, Artİstanbul Feshane'de tanıtıldı.

17.09.2024 22:16
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Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nun 50 yılı aşkın süredir biriktirdiği eserlerden oluşan "Taviloğlu Koleksiyonu: Bir Koleksiyoner Hikayesi"nin tanıtımı Art İstanbul Feshane'de yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taviloğlu'nun 50 yılı aşkın koleksiyonluk hikayesinde çok ciddi bir emeğinin olduğunu belirterek, "Taviloğlu Koleksiyonu, gerçekten çok önemli bir çalışma ve bu süreçte olmamız bizi gururlandırıyor. Kendisi iş hayatında zaten çok önemli bir marka üretti. Aynı arzu ve emeği bu sergi için de ortaya koydu. İstanbul'a böyle bir koleksiyonu armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Taviloğlu da koleksiyonunun sergi sürecinde çok heyecanlandığını dile getirerek, serginin arkasında büyük bir emek ve özverinin olduğunu söyledi.

Sergi kapsamında toplam 903 sanatçının 2 bin 412 eseri 7 ayrı mekanda sergilenecek

Serginin oluşmasına birçok önemli insanın katkı sağladığını aktaran Taviloğlu, "Onlar olmasaydı bu işlerin altından kalkmam mümkün olmazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İBB Miras ve Kültür AŞ'ye çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç esirgemediler." ifadelerini kullandı.

Taviloğlu, sergi kapsamında toplam 903 sanatçının, 2 bin 412 eserinin 7 ayrı mekanda sergileneceğine işaret ederek, "Bu zor işi bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Güzel bir süreç yaşadık ve bu önemli sergiyi açabildik. Niyetimiz elimizdeki eserleri bir defada sergileyebilmekti ve İstanbul'un farklı yerlerindeki mekanlarla birlikte bu mümkün hale geldi." diye konuştu.

"Sergi boyunca 16 konferans olacak ve yaklaşık 80 sanatçımızı misafir edeceğiz"

Bu sergileme sürecinde birçok deneyime sahip olduğunu söyleyen Taviloğlu, şunları kaydetti:

"Siz iyi olduktan sonra, yaptığınız işlerin fark edilmemesi mümkün değil. Bununla birlikte elbette farklı açılardan desteğe ihtiyacımız oldu. Bize bu süreçte destek olan birçok kurum oldu. Her birine teşekkürü borç biliyorum. Türkiye İş Bankası, İstanbul Resim Heykel Müzesi, Türk Hava Yolları gibi birçok önemli değerimiz bu süreçte bizimle oldular. Sergi boyunca 16 konferans olacak ve yaklaşık 80 sanatçımızı burada misafir edeceğiz. Sergi boyunca uluslararası boyutta önemli bir sürece şahitlik edeceğiz."

"Taviloğlu Koleksiyonu", 15 Aralık'a kadar Artİstanbul Feshane, Galeri Eyüpsultan, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sanat Müzesi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Likör Fabrikası ve Müze Gazhane'de ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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