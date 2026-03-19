Tavşanlı'da Bayram İçin Lokum Kuyruğu
Tavşanlı'da Bayram İçin Lokum Kuyruğu

19.03.2026 13:39
Tavşanlı'da haşhaşlı lokum için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu, talep patladı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayanlar, Ramazan Bayramı öncesi ilçenin sevilen lezzeti olan haşhaşlı lokumu yaptırabilmek için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tavşanlı ilçesinde bayram hazırlıkları devam ederken, ilçeye özgü haşhaşlı lokum telaşı da arttı. Bayram ikramlarının başında gelen ilçenin bilinen lezzeti haşhaşlı lokum için fırınlardaki mesai 2 katına çıktı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan lokumları taze taze sofralarına götürmek isteyenler, siparişlerini teslim alabilmek ve yeni sipariş vermek için fırın önlerinde saatlerce bekliyor. Talebin her geçen gün arttığını belirten fırıncı esnafı, Tavşanlı lokumunun meşhur olduğunu ancak bayramlarda bu ilginin çok daha farklı boyuta ulaştığını ifade etti. Özellikle haşhaşlı, cevizli ve tahinli çeşitlerin ilgi gördüğünü dile getiren esnaf, bayram mesaisi nedeniyle gece gündüz çalışılmasına rağmen talebi karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti.

'BEKLEMEYE DEĞER'

Kendine has lezzetiyle Tavşanlı'da bayramların aranan lezzeti olan haşhaşlı lokum, aynı zamanda çevre illerden de ilgi görüyor. Çevre il ve ilçelerden de siparişlerin geldiği fırınların önünde sıra bekleyenlere, bayramda haşhaşlı lokumun sofraların olmazsa olmazı olduğunu belirterek, 'Bu lezzet için sıra beklemeye değer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Tavşanlı'da Bayram İçin Lokum Kuyruğu
