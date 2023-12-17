 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tavşanlı'da cami hırsızı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı'da cami hırsızı yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 günde 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı ve tutuklandı.

Tavşanlı\'da cami hırsızı yakalandı
17.12.2023 - 12:00,  Güncelleme: 12:02
Abone Ol
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 günde girdiği 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak imamların odasından ve cemaatin askıdaki eşyalarından 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve altın kolye çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan H.Ç. (30), yakalanıp, tutuklandı.

Tavşanlı ilçesindeki İmam Hatip, Armutlar ve Yeşil camilerinde 2 günde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Cami içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin daha önce camilerden sadaka kutusu çalan H.Ç. olduğunu tespit etti. İncelemede; H.Ç.'nin 2 günde girdiği 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak etrafı kontrol ettiği, çevrede kimse olmadığı sırada imam odalarından ve cemaatin eşyalarını astığı askıdan 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve 15 gram gerdanlık altını çaldığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri camiler etrafında güvenlik tedbiri alırken, H.Ç. başka bir camiye girerken yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı. H.Ç.'nin camilerden hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; camiye girdikten sonra namaz kılmaya başladığı görülen H.Ç., çevrede kimsenin olmadığı sırada namazı bırakarak imam odasına girdiği, cemaatin askıdaki kıyafetlerinden hırsızlık yaptığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da cami hırsızı yakalandı - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da cami hırsızı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement