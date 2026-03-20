Tavşanlı\'da Kar Yağışı

20.03.2026 02:29
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoğun kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Akşam saatlerinde hissedilir derecede düşen hava sıcaklığının ardından başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı. İlçe merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde ve köylerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı, yüksek kesimler beyaza büründü.

İlçeye bağlı Üyücek köyü başta olmak üzere çevre köylerde kar kalınlığı kısa sürede birkaç santimetreyi buldu. Baharın gelmesiyle çiçek açmaya hazırlanan meyve ağaçları ve ekili araziler kar altında kaldı.

Kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan bölge çiftçisi, kar yağışını sevinçle karşıladı. Karın toprak için en verimli nem kaynağı olduğunu belirten üreticiler, bu yağışın ekinler için 'can suyu' olacağını ve yer altı su kaynaklarını besleyeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
