Tavşanlı\'da Kar Yağışı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

Akşam saatlerinde hissedilir derecede düşen hava sıcaklığının ardından başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı. İlçe merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde ve köylerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı, yüksek kesimler beyaza büründü.

İlçeye bağlı Üyücek köyü başta olmak üzere çevre köylerde kar kalınlığı kısa sürede birkaç santimetreyi buldu. Baharın gelmesiyle çiçek açmaya hazırlanan meyve ağaçları ve ekili araziler kar altında kaldı.

Kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan bölge çiftçisi, kar yağışını sevinçle karşıladı. Karın toprak için en verimli nem kaynağı olduğunu belirten üreticiler, bu yağışın ekinler için 'can suyu' olacağını ve yer altı su kaynaklarını besleyeceğini ifade etti.