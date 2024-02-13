Tavşanlı'da minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Tavşanlı'da minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi

Tavşanlı\'da minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste torpido gözünde saklanmış 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüsün torpido gözüne saklanmış 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen minibüs ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki M.K., M.A. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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