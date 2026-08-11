Tavşanlı'da Tuhaf Ölüm - Son Dakika
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Tavşanlı'da Tuhaf Ölüm

Tavşanlı\'da Tuhaf Ölüm
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74 yaşındaki Fahrettin Kahraman, otomobilinin yanında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Fahrettin Kahraman (74), boş arazide otomobilinin yanında ölü bulundu. Şüpheli görülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sularında Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Hastane otoparkının üst kısmında yer alan boş arazide bir kişinin otomobilin yanında hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışmalarında yaşamını yitiren kişinin Fahrettin Kahraman olduğu saptandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgede yürüttüğü incelemelerin ardından Fahrettin Kahraman'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Tuhaf Ölüm - Son Dakika

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