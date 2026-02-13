Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Arttı

(ANKARA) - Kümes Hayvancılığı Üretimi Aralık 2025 verilerine göre tavuk eti üretimi 253 bin 993 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK'in Kümes Hayvancılığı Üretimi Aralık 2025 verilerine göre Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,1, tavuk eti üretimi de yüzde 7,1 arttı.

Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,0 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8, tavuk eti üretimi yüzde 11,3 arttı.

Bir önceki ay 233 bin 887 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 8,6 oranında artarak 253 bin 993 tona çıktı.

Bir önceki ay 1 milyar 767 milyon 68 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyar 860 milyon 594 bin adet oldu.