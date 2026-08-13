Taybe'de İsrail Saldırıları Sürüyor
İsrailliler, Taybe köyünde Filistinlilerin evlerine saldırdı, bölge sakinleri karşı koydu.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Hristiyan Taybe köyünde Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü, bölge sakinlerinin ise saldırılara karşı koyduğu bildirildi.
Filistinli kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, Taybe'de Ebu Fezza ailesinin evlerine saldırdığını belirtti.
Kaynaklar, saldırıya karşı koyan bölge sakinleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında şiddet olayları yaşandığını, bölge sakinlerinin evlere girmeye çalışanları engellemeye çalıştığını aktardı.
Bölge sakinlerinin, çevredeki köylerden de saldırılara karşı destek istediği belirtildi.
İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Taybe'ye yönelik artan saldırıları nedeniyle 10 Ağustos'ta bu köyü askeri bölge ilan etmişti.
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