Tayeh'in Slogan Davası: 'Tüm Siyonistler Teröristtir'

Filistin kökenli Avustralyalı iş insanı ve aktivist Hash Tayeh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği Melbourne'daki gösterilerde "tüm siyonistler teröristtir" sloganı attığı için hakim karşısına çıktı.

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davaya Filistin destekçilerinin alkışları arasında gelen Tayeh, söz konusu sloganla "toplum içinde hakaret içeren sözler kullanmakla" suçlanıyor.

Geçen yıl mayıs ayında Melbourne'daki Gazze'ye destek gösterisinde "Tüm siyonistler teröristtir" sloganı attığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Tayeh, mahkeme çıkışında açıklamada bulundu.

"Masum kanlar akarken sessizlik bir seçenek değildir"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tayeh, "Filistin için mücadele etmek suç değildir. Eziyet görenler için özgürlük istemek tartışılamaz. Masum kanlar akarken sessizlik bir seçenek değildir. Bütün gücümüzle konuşuruz, direniriz ve mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

Tayeh, "Enkazın altındaki her çocuk için, yas tutan her anne ve adalet için bağıran herkes için kazanacağız. Filistinliler özgür olana kadar yıkılmayacağız ve durmayacağız." diyerek Filistin için mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Öte yandan mahkeme binası önünde toplanan Filistin destekçisi Avustralyalılar, "Özgür Filistin", "Davayı düşürün" ve "Tüm siyonistler teröristtir" sloganları ile Tayeh'e destek verdi.

Kalabalığa neden "Tüm siyonistler teröristtir" dediklerini anlatan Avustralyalı bir aktivist, önce polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı, ancak gelen tepkiler üzerine mahkeme önünü terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Aktivist, AA muhabirine, "Mahkemede yargılanan adamı desteklemek için geldim. Kalabalığa neden tüm siyonistlerin terörist olduğunu anlattım. Eğer siyonistseniz mutlaka teröristsiniz. Sen öldürmeye bilirsin ama onları destekliyorsun, terörü destekliyorsun. Bunu tartışmaya gerek yok." şeklinde konuştu .

Yaklaşık bir saat süren duruşma 24 Haziran'a ertelendi.