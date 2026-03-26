Tayfa Gençlik Sempozyumu Düzenlendi

ESENLER Belediyesi'nin lise öğrencilerine yönelik hayat geçirdiği Tayfa Gençlik Programı kapsamında 'Tayfa Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu' düzenlendi. Etkinlikte ilçedeki 16 liseden öğrencilerin sosyal bilimler alanında hazırlayıp sunduğu projeler ödüllendirildi.

Sempozyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) iş birliğiyle Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyona Esenler'deki 16 liseden seçilen 93 öğrenci katıldı. Öğrenciler sosyal bilimler alanında hazırladıkları araştırmaları sundu. Program kapsamında düzenlenen panellerde gençlik politikaları ve eğitim konuları ele alındı.

Program sonunda 'En İyi Araştırma' kategorisinde ödüller sahiplerini buldu. Buna göre birinciliği Esenler Menderes Anadolu Lisesi kazanırken, Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Turgut Reis Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Hepimiz aynı gemide yolculuk ederken dünyadaki sistem, bu geminin içerisindeki yolcuları farklı sınıflara ayırmış durumda. Bu geminin içerisinde yolcular bazen doğru istikamette doğru işler yaparken, bazen de yanlış organizasyonlarla yanlış işler yapabiliyorlar. Bizler aynı gemide yolculuk edenler olarak, tüm insanlığı aynı geminin yolcuları olarak düşündüğümüzde, farklı kompartımanlarda yolculuk eden insanlar olduğumuzu da görürüz. Biz farklı bir kompartımanda yolculuk eden Doğu'nun insanlarıyız" dedi.

Göksu, "Bu ülkenin gençleri olarak hepimizin ortak bir istikameti vardır. Belediye olarak günün 24 saati gençlerimizin hizmetindeyiz. Onlara her türlü imkanı sunmak için hazırız. Yıldız Teknik Üniversitesi gibi önemli bir kurumun burada bulunması da büyük bir fırsattır. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Üniversitedeki her türlü imkanlar size hazır. Bu sempozyumda asıl önemli olan sizin ne söylediğinizdir. Çünkü bu programın ruhunu gençlerin fikirleri belirlemelidir. Bazen bir genç, öyle bir fikir ortaya koyar ki insanlığın yönünü değiştirebilir. Akıl yaşta değil baştadır. Sizler geleceğin mimarlarısınız. Kendinizi küçük görmeyin. Siz bu medeniyetin çocuklarısınız. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Biz de sizlere hizmet etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Tayfa Yeni Nesil Gençlik Çalışması Proje Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Öztabak ise "Tayfa, ismi itibarıyla da çok güzel bir kelime. Aynı gemideyiz. Aynı gemide biz sadece öğrencilere yol da göstermiyoruz; deniz feneri olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya, bir taraftan abi olmaya, bir taraftan aile olmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk defa yaptığımız bu sempozyumda da şöyle bir şey hedefledik: Biz gençlerimize güveniyoruz. Ben üniversite hocasıyım. Biz bu çalışmaları esasında yüksek lisans, doktora düzeyinde yapıyorduk. Dedik ki bu gençlerle acaba bu çalışmaları yapabilir miyiz? Hakikaten gördük ki öğrencilerimizle emek verdiğimiz zaman emeğin karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.