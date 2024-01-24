Tayland Anayasa Mahkemesi, Pita Limjaroenrat\'ın seçim yasasını ihlal etmediğine hükmetti

Tayland Anayasa Mahkemesi, geçen yıl seçimleri kazanmasına rağmen başbakan olamayan Pita Limjaroenrat'ın seçim yasasını ihlal etmediğine ve milletvekilliği görevine devam edebileceğine hükmetti.

Tayland'da geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimden birinci çıkan İleri Hareket Partisinin (MFP) lideri olan ancak milletvekilliğinin askıya alınmasının ardından bu görevinden istifa eden Pita hakkında, Anayasa Mahkemesi kararı açıklandı.

Mahkeme, Pita'nın yöneticisi olduğu ITV'nin artık basın sektöründe var olmadığına, dolayısıyla da siyasetçinin seçim yasasını ihlal etmediğine hükmetti.

Pita, mahkemenin kararı uyarınca askıya alınan milletvekilliği görevini de sürdürecek.

Milletvekilliği askıya alınmıştı

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmen 14 Mayıs 2023'te 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.

Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, 19 Temmuz'da Pita'nın milletvekilliğini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, aleyhteki 394 oyla reddedilmişti.

Pita, 15 Eylül'de MFP liderliği görevinden istifa etmişti.