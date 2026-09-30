Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, 16 Eylül'den bu yana ülke genelinde etkili olan sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sellerden 2,5 milyondan fazla kişi etkilendi.
AYUTTHAYA, 30 Eylül (Xinhua) -- Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, 16 Eylül'den bu yana ülke genelinde etkili olan sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2,5 milyondan fazla kişinin etkilendiğini bildirdi.
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30.09.2026 13:48:13. #7.12#
SON DAKİKA: Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan sellerde 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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