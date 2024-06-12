Tayland'da 36 yaşındaki bir fil ikiz doğurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayland'da 36 yaşındaki bir fil ikiz doğurdu

Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstay'den yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Jamjuree isimli fil, bir erkek ve bir dişi yavru dünyaya getirdi. Doğum sırasında anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı belirtilirken, ikiz yavruların gözetim altında bakımlarına devam edildiği ifade edildi. Filin ikiz doğurması nadir görülen bir durum olup, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise daha da nadir yaşanan bir durumdur.

12.06.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da 36 yaşındaki bir filin ikiz doğurduğu ve bu durumun nadir yaşandığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstay'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.

Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını "hazırlıksız" yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında "doğanın mucizesi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.

Yavru fillerden birinin 80 kilogram diğerinin ise 60 kilogram olarak dünyaya geldiği bildirilen açıklamada, ikizlerin gözetim altında bakımlarına devam edildiği belirtildi.

Elephantstay Direktörü Michelle Reedy de bir filin ikiz doğurmasının çok nadir görüldüğüne işaret etti.

Öte yandan Save the Elephants kuruluşuna göre fillerde ikiz doğuma yüzde 1 oranında rastlanırken, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise çok daha nadir yaşanıyor.

Kaynak: AA

Tayland, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da 36 yaşındaki bir fil ikiz doğurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da 36 yaşındaki bir fil ikiz doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement