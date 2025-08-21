Tayland'da Başbakan Duruşmaya Katıldı

BANGKOK, 21 Ağustos (Xinhua) -- Görevden uzaklaştırılan Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katıldı.
Perşembe günü yerel saatle 10.30'da başlayan duruşmada Paetongtarn ile Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Chatchai Bangchuad tanık ifadesine katıldı.
Mahkeme, 1 Temmuz'da bir grup senatörün, Kamboçya'yla olan sınır sorunu hakkındaki sızdırılan bir telefon görüşmesi nedeniyle etik standartları ciddi şekilde ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davayı kabul ederek Paetongtarn'ı görevden uzaklaştırmıştı.
Mahkeme daha önce, kararını 29 Ağustos'ta açıklayacağını duyurmuştu.
