Tayland\'da eski Başbakan Taksin Şinavatra şartlı tahliye edilecek

Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine giren 74 yaşındaki eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın şartlı tahliye edileceği bildirildi.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Tawee Sodsong, yaptığı açıklamada, Şinavatra'nın yaşlı ve ağır hasta olması nedeniyle hafta sonunda şartlı tahliye edileceğini belirtti.
Tawee, Şinavatra'nın Şartlı Tahliye Komitesince tahliyesi onaylanan 930 mahkum arasında yer aldığını bildirdi.
Adalet Bakanı, ciddi hastalıkları bulunan 74 yaşındaki Şinavatra'nın bir yıllık hapis cezasının da 6 ayını çekmiş olması nedeniyle şartlı tahliye kriterlerini karşıladığını kaydetti.
Şinavatra, 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı
Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlık suçlamalarıyla 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.
15 yıl sonra 22 Ağustos 2023'te ülkesine dönen Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkemeye götürülmüştü.
"Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen 74 yaşındaki Şinavatra, cezaevine gönderilmişti.
Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, Kraliyet affı için başvuru yapmıştı.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn da Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirmişti.
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