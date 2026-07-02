Tayland'da Kamyon Kazası: 8 Keşiş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tayland'da Kamyon Kazası: 8 Keşiş Hayatını Kaybetti

02.07.2026 11:17
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Mukdahan'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyon, hacca giden Budist keşişlere çarptı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki ???????Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun, yürüyerek hacca giden Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, 11 yaşındaki çocuğun, hac yolunda olan 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını belirtti.

Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tayland, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

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