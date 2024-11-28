Tayland'da Muson Sel Felaketi: 2 Ölü - Son Dakika
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Tayland'da Muson Sel Felaketi: 2 Ölü

Tayland'ın güneyinde muson yağışları sonucu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, binlerce tahliye.

28.11.2024 20:22
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- Tayland'ın güneyini sel vurdu: 2 ölü

BANGKOK - Tayland'ın güney bölgelerinde son günlerde aralıksız etkili olan muson yağışlarının neden olduğu sel felaketinde en az 2 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışları sele neden oldu. Sel felaketinden 8 eyalette 150 binin üzerinde hane etkilenirken, en az 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, su seviyesinin 1 metrenin üzerinde olduğu birçok bölgede yardım ve tahliye çalışmaları botlar aracılığıyla yapıldı. Tayland ordusunun da yardım çalışmalarına katıldığı felaket bölgelerinde evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, güvenli alanlarda kurulan acil durum merkezlerine yerleştirildi.

Tayland Afet Önleme Merkezi Yöneticisi Wasan Chaitaweewong, yaptığı açıklamada, yağışların etkili olduğu Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde birçok karayolu ve tren yolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, sel nedeniyle toplam 65 okulda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Tayland meterolojisi birimi, sağanak yağışların 3 Aralık'a kadar etkili olacağını bildirirken, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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