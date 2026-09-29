Tayland'da sel 29 bölgede 23 kişiyi öldürdü, 2,6 milyondan fazla kişi etkilendi - Son Dakika
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Tayland'da sel 29 bölgede 23 kişiyi öldürdü, 2,6 milyondan fazla kişi etkilendi

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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana 29 bölgede etkili seller 23 kişinin ölümüne yol açtı, 2 milyon 602 bin 309 kişi etkilendi. Ekipler tahliyeyi hızlandırdı, etkilenenler için 233 geçici barınma merkezi açıldı.

Tayland'da, başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 29 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller 2,6 milyondan fazla kişiyi etkiledi, 23 kişinin ölümüne yol açtı.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, 16 Eylül'den bu yana Bangkok dahil 29 bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 940 bin 300 hanede yaşayan 2 milyon 602 bin 309 kişinin sellerden etkilendiğini, 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekipler, selden etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

Selden etkilenenler için ise 233 geçici barınma merkezi açıldı.

Yetkililer, yağışların genel olarak azalmasının beklendiğini ancak bazı bölgelerde şiddetli yağış, ani sel ve heyelan riskinin sürdüğünü bildirdi.

Bölge sakinlerine, özellikle su yollarına yakın dağ etekleri ile alçak kesimlerde ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Şiddetli yağışlar, ülkenin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tayland'da sel 29 bölgede 23 kişiyi öldürdü, 2,6 milyondan fazla kişi etkilendi - Son Dakika
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