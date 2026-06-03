Tayland'da Taksin Şinavatra'ya Kraliyet Affı

Tayland Adalet Bakanı Rutthapon Naowarat, eski Başbakan Taksin Şinavatra için kraliyet affı çıktığını açıkladı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre Rutthaphon, Şinavatra'nın Kraliçe Suthida'nın doğum günü kutlamaları kapsamında kraliyet affından yararlananlar arasında yer aldığını belirtti.

Adalet Bakanı, Şinavatra'nın elektronik kelepçesinin hemen çıkarılabileceğini ve bir yıldan az kalan cezasının da derhal kaldırılacağını kaydetti.

Tayland Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Şinavatra'ya geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarından aldığı cezalar kapsamında Eylül 2025'te 1 yıl hapis cezası vermişti.

Şinavatra, hapis cezasının 8'inci ayında şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı. Şartlı tahliye kapsamında Şinavatra'nın kalan 4 aylık hapis cezası boyunca elektronik kelepçe takmasına karar verilmişti.