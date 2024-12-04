Tayland\'daki Sel Felaketi: 25 Ölü

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YALA, 4 Aralık (Xinhua) -- Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı, ülkenin güneyinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini ve su seviyesinin kademeli olarak çekilmesine rağmen altı ilin hala sular altında olduğunu bildirdi.

Departman salı günü yaptığı açıklamada, 22 Kasım'dan bu yana 10 ilde 664.000'den fazla hanenin şiddetli yağış ve ani sellerden etkilendiği ve yaklaşık 29.000 kişinin geçici barınma merkezlerine tahliye edildiğini belirtti.