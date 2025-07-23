Tayland'dan Çin'e 1,75 Milyar Dolarlık eVTOL Siparişi - Son Dakika
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Tayland'dan Çin'e 1,75 Milyar Dolarlık eVTOL Siparişi

Tayland\'dan Çin\'e 1,75 Milyar Dolarlık eVTOL Siparişi
23.07.2025 16:52
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Tayland'ın Pan Pacific'i, Çin'den 500 eVTOL aracı için 1,75 milyar dolara niyet anlaşması imzaladı.

SHANGHAİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın önde gelen gayrimenkul ve altyapı yatırım şirketlerinden Pan Pacific Company Limited, Çinli geliştirici Shanghai Volant Aerotech Limited Şirketi ile 1,75 milyar ABD doları değerinde 500 adet elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı alımı için niyet anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Çin'in gelişmekte olan eVTOL sektöründe bugüne kadar tek seferde verilmiş en büyük sipariş olarak öne çıkıyor.

İki taraf, Çin Ulusal Havacılık Teknolojisi Uluslararası Mühendislik Şirketi (CAIEC) ile birlikte, çarşamba günü Shanghai'da başlayan Uluslararası İleri Hava Mobilitesi Fuarı'nda üçlü işbirliği anlaşması imzaladı. CAIEC, söz konusu işbirliği kapsamında alçak irtifa altyapı desteği sağlayacak.

Anlaşma kapsamında siparişi verilen 500 hava aracının, ticari adıyla Skylar diye de bilinen VE25-100 model eVTOL'ler olduğu belirtildi. Hava araçlarını geliştiren şirketin verdiği bilgilere göre birleşik kanat konfigürasyonuna sahip olan ve 6 yolcu taşıyabilen bu araçlar, 200-400 kilometre menzile ve saatte 235 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden uçuşa elverişlilik sertifikası aldıktan sonra partiler halinde teslim edilecek hava araçları, Maldivler ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkeleri ve Afrika'da alçak irtifa yolcu taşımacılığı, hava turizmi ve acil kurtarma operasyonları için aşamalı olarak kullanıma sunulacak.

Bir hafta önce de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Autocraft, Shanghai'da Çinli eVTOL üreticisi Shanghai TCab Teknoloji Limited Şirketi ile 1 milyar ABD doları değerinde 350 adet E20 eVTOL uçağı satın almak için bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, Shanghai, Ekonomi, Tayland, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'dan Çin'e 1,75 Milyar Dolarlık eVTOL Siparişi - Son Dakika

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