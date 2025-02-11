Tayland'dan İnsan Kaçakçılığına Karşı Koordinasyon Merkezi

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MAE SOT, 11 Şubat (Xinhua) -- Tayland, sınır aşan ve çevrimiçi suçlarla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak sınır ötesi insan kaçakçılığı konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere uluslararası bir koordinasyon merkezi kurmaya hazırlanıyor.

Tayland Polisi Kıdemli Başmüfettişi Thatchai Pitaneelaboot'un pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre koordinasyon merkezi, insan kaçakçılığı mağduru olduğundan veya yasadışı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen kişilerin tespiti için yabancı elçilikler ve kolluk kuvvetleri ile iletişime yardımcı olacak.

Tayland'ın Myanmar sınırındaki Tak eyaletine bağlı Mae Sot'ta incelemelerde bulunduğu sırada gazetecilere konuşan Thatchai bu merkezin, komşu ülkelerdeki siber dolandırıcılık tesislerinde çalışmak üzere sahte bahanelerle Tayland sınırlarını geçen ya da kaybolan vatandaşları bulunan tüm ülkelere destek vereceğini ifade etti.

Tayland, yasadışı operasyonlarla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak geçen hafta Myanmar sınırı boyunca elektrik arzını kesmişti.