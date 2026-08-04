Tayland'dan Myanmar'a Yeniden İlişki Çağrısı - Son Dakika
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Tayland'dan Myanmar'a Yeniden İlişki Çağrısı

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Başbakan Anutin, ASEAN toplantısında Myanmar ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) marjında "Myanmar ile ölçülü bir yeniden ilişki kurulması" çağrısında bulundu.

Bangkok Post haberine göre Anutin, Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya yaptığı ziyarette ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü.

Anutin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "ASEAN kapsamında birlik ülkelerince esneklik ve pragmatizm uygulanması???????" gerektiğini belirtti.

Myanmar ile "ölçülü bir yeniden ilişki kurulması" çağrısında bulunan Anutin, "Tayland, diyaloğu açık tutan ve sahadaki gerçeklere yanıt verirken somut ilerlemeyi teşvik eden, dengeli bir yeniden etkileşim yaklaşımını savunuyor." ifadelerini kullandı.

Tayland Başbakanı Anutin'in hafta içinde ülkesinde, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çi başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Myanmar, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'dan Myanmar'a Yeniden İlişki Çağrısı - Son Dakika

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