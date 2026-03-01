Tayland'dan Ortadoğu Uyarısı

BANGKOK, 1 Mart (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip ettiklerini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve masum sivilleri etkileyen çatışmaların daha da kötüleşmesini önlemeye çağırıyor ve diyalog ile diplomasinin aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık yayımladığı ayrı bir açıklamada ise Ortadoğu'daki gergin durum ve sivilleri etkileyen çatışmaların tırmanma ve yayılma ihtimali göz önüne alınarak, acil işi olmayan Tayland vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.