Tayland'ın pirinç ihracatı ilk 9 ayda yüzde 19,26 düşüşle 4,99 milyon tona indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tayland'ın pirinç ihracatı ilk 9 ayda yüzde 19,26 düşüşle 4,99 milyon tona indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland\'ın pirinç ihracatı ilk 9 ayda yüzde 19,26 düşüşle 4,99 milyon tona indi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın pirinç ihracatı ilk dokuz ayda yıllık yüzde 19,26 düşüşle 4,99 milyon tona, ihracat değeri yüzde 16,84 azalışla 2,96 milyar dolara geriledi. Irak'a sevkiyattaki keskin düşüşü Filipinler ve Malezya'dan artan alımlar kısmen telafi etti.

BANGKOK, 21 Ekim (Xinhua) -- Tayland'ın pirinç ihracatı yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,26 azalarak 4,99 milyon tona, ihracat değeri ise yüzde 16,84 düşüşle 2,96 milyar ABD dolarına geriledi.

Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre ihracat fiyatları artış kaydederken, yüzde 5 kırık taneli Tayland beyaz pirincinin ton fiyatı eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,88 artarak ortalama 482 dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı Daimi Sekreteri Poonpong Naiyanapakorn, Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Ortadoğu'daki gerilimler nedeniyle yılın başından bu yana Irak'a sevkiyatlarda keskin bir düşüş yaşandığını belirten Poonpong, pirinç sevkiyatının bir kısmının Türkiye üzerinden bu ülkeye ulaştırıldığını, ancak yüksek lojistik maliyetler nedeniyle miktarın sınırlı kaldığını ifade etti.

Sekreter, Filipinler ve Malezya'dan yapılan alımlardaki artışın bu kaybı kısmen telafi ettiğini bildirerek, her iki ülkenin de El Nino kaynaklı risklere karşı stoklarını artırdığını ve gıda güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bakanlık, benzer zorlukların 2027'de de devam edeceğini öngörüyor. Gelecek yıla ilişkin 7 milyon tonluk ihracat hedefi ise bu yılın sonlarında El Nino koşulları ve Ortadoğu'daki çatışmalara dair ihracatçılarla yapılacak durum değerlendirmesinin ardından nihai karara bağlanacak.

Kaynak: Xinhua
Dış PolitikaFilipinlerMalezyaİhracatTaylandEkonomiGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
13:33
Arda Güler’e müjde İmza atarsa servetine servet katacak
Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
13:27
Galatasaray’ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:49:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Tayland'ın pirinç ihracatı ilk 9 ayda yüzde 19,26 düşüşle 4,99 milyon tona indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei