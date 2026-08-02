Tayland Kamboçya İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Tayland Kamboçya İddialarını Reddetti

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Tayland, sınır çatışmalarının Kamboçya'nın saldırılarından kaynaklandığını savundu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile aralarında bir dönem yaşanan sınır çatışmalarını başlatan taraf olduğuna yönelik iddiaları reddederek, çatışmalara "Kamboçya'nın ülkedeki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarının" neden olduğunu öne sürdü.

Bakanlıktan, Birleşmiş Milletler (BM) Kamboçya'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews'un, Kamboçya'da sınır çatışmalarından etkilenen bölgelerde 12 gün süren gezisi sonrası 31 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısındaki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, çatışmaların, Tayland tarafından başlatılmadığı savunularak, "Kamboçya'nın ülkedeki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarından kaynaklandığı" ileri sürüldü.

Andrews'un, yaklaşık 650 bin Kamboçyalı sivilin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğine yönelik sözlerine değinilen açıklamada, bu kişilerin bir kısmını, 1970'lerin sonundaki bir insanı yardım programı kapsamında Tayland'a yerleşenlerin oluşturduğu ve Kamboçya'ya dönmedikleri için "yerinden edilmiş" kategorisinde sayılamayacakları iddia edildi.

Açıklamada, "Tayland, ileriye bakmaya ve Kamboçya ile ilişkilerini yeniden kurmaya hazırdır. Fakat bu tür çabalar, Kamboçya'dan gerçek ve samimi bir işbirliği gerektirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Anlaşmaya rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında, iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Kamboçya, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland Kamboçya İddialarını Reddetti - Son Dakika

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