Tayland-Kamboçya Sınır Çatışması Tırmanıyor

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Kamboçya ile ülkesi arasındaki sınır çatışmalarının savaşa dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Tayland ile Kamboçya arasındaki bölgenin Fransızlar tarafından kolonileştirildiği 19'uncu yüzyıldan bu yana süren sınır ihtilafı, dün sabah taraflar arasındaki çatışmayla alevlendi ve bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Phumtham düzenlediği basın toplantısında, sınır hattında ağır silahların devreye girdiğini ve çatışmaların 12 ayrı noktaya yayıldığını belirterek, iki ülke arasındaki çatışmaların, savaş durumuna evrilebileceğini söyledi.

Phumtham, "Kamboçya'nın eylemleri, açıkça işgal niyeti taşıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yaşananlardan dolayı sorumlu tutulmaları lazım." dedi.

Ülkesinin egemenliği ve halkının can güvenliğini asla ihlal ettirmeyeceklerini vurgulayan Phumtham, sınırdaki durumu yönetmek için hem askeri hem de idari olarak harekete geçmeye hazır olduklarını kaydetti.

The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland hükümeti ile ordunun, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı olan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le işbirliği içinde krize çözüm bulmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Kamboçya tarafı ise Tayland'ı misket bombası kullanmakla suçladı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında dün çıkan çatışmalarda, şu ana kadar Kamboçya'da 1, Tayland'da 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, ilk ateşi açmakla birbirini suçluyor.