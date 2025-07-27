Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Dördüncü Gününde

BANGKOK/PUNOM PEN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Kamboçya arasındaki silahlı sınır çatışmaları pazar günü itibarıyla dördüncü gününe girdi.

Tayland Ordusu Sözcü Yardımcısı Richa Suksuwanon, Kamboçya güçlerinin pazar günü erken saatlerde sivillerin yaşadığı bir ev de dahil olmak üzere Tayland topraklarına ateş açtığını söyledi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata ise pazar günü yerel saatle 02.00 ile 06.00 arasında Tayland ordusunun Preah Vihear ve Oddar Meanchey illerindeki çeşitli noktalara topçu ateşi açtığını bildirdi.

Socheata, "Güçlerimiz, toprak egemenliğimizi savunmak için aktif ve şiddetli bir şekilde karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin verilerine göre, perşembe günü başlayan çatışmalar nedeniyle her iki tarafta 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100.000'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Taraflar, birbirlerini uluslararası hukuku ihlal etmek ve ilk ateşi açmakla suçluyor.