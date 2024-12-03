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Tayland Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Tayland Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Tayland Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla, Bakan Uraloğlu ve Büyükelçi Sugandhabhirom'un katılımıyla kutlandı.

03.12.2024 22:16
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Tayland Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde verilen Tayland Milli Günü resepsiyonuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugandhabhirom ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yakın zamanda Tayland'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

İkili ilişkilerin 1958'den bu yana günden güne geliştiğini belirten Uraloğlu, Tayland ve Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkilere katkısına işaret etti.

Uraloğlu, ilişkilerin gelişmesi için her türlü çabanın sarf edildiğini vurgulayarak, "Bağlarımızın güçlendirilmesinde ülkemizde eğitim gören Taylandlı öğrenciler de önemli yere sahip. Onları, ülkemizde gönül ve kültür elçileri olarak görüyoruz." dedi.

İkili ilişkilerin temelini oluşturan ticaret, eğitim, kültür, bilim ve altyapı alanlarındaki işbirliğinin önemine değinen Uraloğlu, "Asya Pasifik çok boyutlu dış politikamız ve yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde önem atfettiğimiz, gerek ikili gerek çok taraflı diyaloğumuzu güçlendirmek istediğimiz bir bölge." diye konuştu.

İlişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması

Büyükelçi Sugandhabhirom da Tayland'ın, tarım, gıda, dijital ekonomi, finans ve turizm gibi çeşitli alanlarda küresel bir merkez olmak için yol haritasına sahip olduğunu söyledi.

"Karşılıklı faydalar için Türkiye ve diğer yerlerdeki dostlarımızla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullanan Sugandhabhirom, "Her iki hükümetin de yakın bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğinden ve karşılıklı olarak kararlaştırıldığı üzere 2028 yılına kadar ikili ilişkilerimizin seviyesini stratejik bir ortaklığa yükseltmek için çalışacağımızdan eminiz." diye konuştu.

3 yılı aşkın süredir Tayland'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını söyleyen Sugandhabhirom, bu etkinliğin, kendisinin katıldığı Türkiye'deki son Milli Gün resepsiyonu olduğunu belirtti.

Sugandhabhirom, Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkinin gelecekte daha da güçlenmesini umduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dans gösterisi sunuldu, yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayland Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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