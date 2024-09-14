Tayland Mutfağı İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Tayland Mutfağı İstanbul'da Tanıtıldı

Tayland'ın lezzetleri, İstanbul'da yapılan etkinlikte Türk halkına tanıtıldı.

14.09.2024 00:48
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Dünya genelinde Asya yemeklerinin en çok rağbet görenleri arasında yer alan Tayland mutfağı, İstanbul'daki etkinlikte tanıtıldı.

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği himayesinde Conrad Bosphorus Istanbul'da düzenlenen "Tayland Lezzetleri" etkinliği kapsamında ülke mutfağının sevilen yemekleri, katılımcılara servis edildi.

Etkinlikte konuşan Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Türkiye ve Tayland'ın gastronomi ülkesi olma özelliği taşıdığına vurgu yaparak, "İki ülkenin yemekleri dünya çapında beğeniliyor ve hayranlık uyandırıyor. Yemek, bizim kültürümüzü dünya çapında öne çıkaran unsurlardan biri. Bu sebeple Tayland kültürünü Türk halkına tanıtmak üzere bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.

Apirat, Tayland'ın farklı kültür ve inançları bünyesinde barındırdığını anlatarak, "Bugünkü şefimiz Tayland'daki Müslüman topluluğuna mensup çok başarılı bir girişimci. Yemeklerinde genellikle Tay Müslümanların kullandığı massaman köri sosunu kullandı." diye konuştu.

Türkiye ile Tayland'ı birbirine yakın iki ülke olarak gördüğünü kaydeden Apirat, "Bu etkinliğin Tayland yemeklerini tanıtmanın yanı sıra aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı sevgi, hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikteki yemekleri hazırlayan dünyaca ünlü Blue Elephant restoran zincirinin sahibi şef Nooror Somany Steppe ise etkinlikteki yemeklere ilişkin bilgi vererek, şunları söyledi:

"Bugün sizlere Türk mutfağının enfes yemeklerinden kayganaya benzeyen Rhum'un yanı sıra Tayland usulü dana köfte, deniz ürünlerinden oluşan yemeğimiz Jaeng Lon, meşhur çorbalarımızdan Tom Som Kamin Kai, benim meşhur yemeklerimden massaman soslu kuzu ve yumurta sarısından yapılmış tatlımız Foi Thong'u servis ettik."

Şef Nooror, dünya genelinde 45 ülkede Blue Elephant restoranı bulunduğunu kaydederek, Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olması temennisini iletti.

Etkinlik kapsamında Tayland'ın doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan video gösterimi ile geleneksel Tay dansları performansı da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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