Tayland, Myanmar ordusuna şiddet olmaması mesajı iletti

MAE Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, Myanmar'ın Myawaddy kasabasında orduya ait son karakolun ele geçirilmesi iddiasının ardından bu ülkenin ordusuna, kasabada "şiddet olmasını istemedikleri" mesajını iletti.
Bakan Parnpree, Tayland sınırındaki Mae Sot bölgesini ziyaretinde, Myanmar'ın ülkesi ile sınırında yer alan Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasında askeri yönetime ait son karakolun darbe karşıtı silahlı gruplarca ele geçirilmesi iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Myanmar ordusundan yetkililere "bölgede şiddet görmek istemedikleri" mesajını ilettiklerini aktaran Parnpree, "yalnızca ticaret nedeniyle değil komşu oldukları için de Myawaddy'de barış görmek" istediklerini dile getirdi.
Parnpree, taraflar arasında diyalog temennisinde bulunarak "Eğer arabulucu olmamızı isterlerse koordine etmekte yardıma hazırız." dedi.
Bakan Parnpree, Myanmar tarafının "henüz şiddetli bir misillemesi olmayacağını" söylediğini de aktardı.
Myanmar'da darbe karşıtı silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin (KNU) sosyal medya hesaplarından dün yapılan açıklamada, Tayland sınırındaki Myawaddy kasabasında orduya ait son karakolun ele geçirildiğini öne sürmüştü.
KNU'dan yapılan ayrı bir açıklamada ise geri çekilen askerlerin Tayland'a geçerek oraya sığınmak istedikleri belirtilmişti.
ANI News'un haberine göre de yaklaşık 200 Myanmar askeri, sınırdaki Myawaddy'yi Tayland'a bağlayan Dostluk köprüsüne çekilmişti.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
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