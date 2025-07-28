Tayland ve Kamboçya Arasında Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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Tayland ve Kamboçya Arasında Ateşkes Anlaşması

28.07.2025 14:33
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya arasında acil ateşkes sağlandığını duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasında yerel saatle 00.00'da acil ve koşulsuz ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliğinin sağlandığını açıkladı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Enver, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

The Star gazetesine göre Enver, Taylandlı ve Kamboçyalı yetkililerin 4 Ağustos'ta Kamboçya'nın ev sahipliğinde Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısını düzenleyeceklerini duyurdu.

Kamboçya, Tayland ve Malezya Savunma ve Dışişleri Bakanlarının ateşkesin uygulanması için üçlü mekanizma geliştireceklerini kaydeden Enver, bunun "sürdürülebilir barış ve hesap verebilirliğin temelini oluşturacağını" söyledi.

ASEAN istişaresi

Kuala Lumpur'daki toplantının önemini vurgulayan Enver, bu toplantıyla Malezya, Kamboçya ve Tayland'ın "duruma adil ve kalıcı çözüm arayışında uluslararası hukuk, barışçıl bir arada yaşama ve çok taraflı işbirliği ilkelerini savunma" yönündeki ortak kararlılığını yeniden teyit ettiğini söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 2025 yılı Dönem Başkanlığını da yapan Enver, "barışı yerinde destekleme" konusunda ASEAN üyesi ülkelerle istişarelerde bulunacaklarını bildirdi.

Ateşkesin tansiyonun düşürülmesi ve barış ile güvenliğin yeniden sağlanması yolunda hayati ilk adım olacağına dikkati çeken Enver, ülkesinin, ateşkesin uygulanışını güvence altına almak için gözlemci ekibinin koordinasyonunu sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Ateşkes görüşmelerine ABD ve Çin'den yetkililerin de katıldığı belirtildi.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

Birlik

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enver İbrahim, Kuala Lumpur, Diplomasi, Politika, Kamboçya, Malezya, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland ve Kamboçya Arasında Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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