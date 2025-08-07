Tayland ve Kamboçya'dan Ateşkes Anlaşması

Tayland ve Kamboçya, 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uygulanması için 13 noktada anlaşmaya vardı.

The Nation gazetesinin haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ve Tayland Savunma Bakan Vekili Nattaphon Narkphanit, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride taraflar ateşkes görüşmelerindeki arabulucu rolünden ötürü Malezya'ya teşekkür etti.

Taraflar, ateşkesin eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik karşılıklı taahhütlerini ifade ederek bu konuda 13 maddelik bir mutabakata vardı.

Görüşmede Çin, ABD ve Malezya'dan yetkililer de gözlemci olarak yer aldı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.