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Tayvan Adası Çevresinde Çin'e Ait 6 Yüksek İrtifa Balonu Tespit Edildi - Son Dakika
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Tayvan Adası Çevresinde Çin'e Ait 6 Yüksek İrtifa Balonu Tespit Edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Adası çevresinde dün 6 adet Çin'e ait yüksek irtifa balonunun tespit edildiğini açıkladı. Balonlardan 5'i Keelung şehri açıklarında, 1'i ise Pingtung şehri üzerinde uçtu. Balonlar, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan 'orta çizgi'yi geçerek doğuya yönelerek kayboldu. Ayrıca, bugün sabah saatlerinden itibaren Çin ordusuna ait 4 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bildirildi. Balonların varlığı, Pekin'in Tayvan üzerindeki egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir 'gri alan taktiği' olarak yorumlanıyor.

Tayvan Adası Çevresinde Çin\'e Ait 6 Yüksek İrtifa Balonu Tespit Edildi
22.01.2024 - 17:21,
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Tayvan Adası çevresinde, dün, gün boyunca Çin'e ait 6 yüksek irtifa balonunun tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, balonlardan 5'i, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehri açıklarında, 1'i ise güneyindeki Pingtung şehri üzerinde uçtu.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizgi"yi geçen balonlar, doğuya yönelerek gözden kayboldu.

Bakanlık, ayrıca, bugün sabah saatlerinden itibaren Çin ordusuna ait 4 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki faaliyetinin arttığı gözlenmişti.

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edildiği bildirilen yüksek irtifa balonların sayısı 47'ye ulaştı.

"Gri alan taktiği"

Elektronik istihbarat donanımları taşıdığından şüphelenilen balonların uçuşunun, Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir "gri alan taktiği" olduğu yorumu yapılıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara, "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisi olmadığı" yanıtını veriyor

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tayvan Adası Çevresinde Çin'e Ait 6 Yüksek İrtifa Balonu Tespit Edildi - Son Dakika
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