Tayvan, Çin savaş uçaklarının dünden sabaha kadar çevresinde 22 uçuş yaptığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tayvan, Çin savaş uçaklarının dünden sabaha kadar çevresinde 22 uçuş yaptığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının dünden bu sabaha kadar Ada çevresinde 22 uçuş yaptığını bildirdi. Uçuşların 14'ü ADIZ'in güneybatı ve doğusunda tespit edilirken, 7 savaş gemisi ve 5 resmi gemi de çevrede seyretti; Tayvan ordusu yanıt verdi.

Çin'in savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 22 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında bombardıman uçakları, savaş jetleri, destek uçakları ile helikopterin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 22 uçuşunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 14'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı ifade edildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisi ile 5 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği belirtildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiPolitikaGüncelTayvanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti Kaleci Owono için harekete geçildi Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi
Galatasaray’ın rakibi PSG’den Fenerbahçe’nin rakibi Villarreal’e dev fark Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark
Manchester United’ın kabusu bitti 3 dakikada tarihi geri dönüş Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
El Khannouss’tan çarpıcı sözler Galatasaray’a transfer olmak istiyor El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor
08:22
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar kabusu yaşadı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
08:12
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
06:50
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
06:25
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok
ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 08:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tayvan, Çin savaş uçaklarının dünden sabaha kadar çevresinde 22 uçuş yaptığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android