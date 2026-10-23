Tayvan'da Champi Tayfunu 1 kişiyi öldürdü, 94 kişiyi yaraladı

Tayvan'da Champi Tayfunu nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 94 kişinin yaralandığı bildirildi.

Taipei Times gazetesinin haberinde, Tayvan'a yaklaşan Champi Tayfunu nedeniyle dalgalar tarafından sürüklenen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 94 kişinin fırtına nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Tayvan genelinde 1286 kişinin tayfun sebebiyle tahliye edildiği, tayfunun bugün ve yarın Tayvan'ı şiddetli şekilde etkileyeceği kaydedildi.

Tayvan'ın kuzey ve kuzeydoğusundaki bölge sakinleri ile uzak adalarda ve rüzgara açık kıyı bölgelerinde yaşayanlar, şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Merkez Meteoroloji İdaresi verilerine göre, Champi Tayfunu, Yilan ilinin yaklaşık 260 kilometre güneydoğusunda bulunuyor ve saatte 11 ila 15 kilometre hızla kuzey-kuzeydoğuya doğru ilerliyor.

Tayfunun maksimum rüzgar hızı saatte 191 kilometreye ulaşırken, tayfunun merkezinden yaklaşık 320 kilometreye kadar uzanan bir alanda fırtına şiddetinde rüzgarlar gözlemleniyor.

Yetkililer, Tayvan'ın Taitung ili, Penghu ve Matsu adaları dışında kalan bölümlerinde tayfun riski nedeniyle okul ve ofislerin kapalı olacağını açıklamıştı.