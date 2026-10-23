Tayvan'da Champi Tayfunu 1 kişiyi öldürdü, 94 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tayvan'da Champi Tayfunu 1 kişiyi öldürdü, 94 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'da Champi Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. Tayvan genelinde 1286 kişi tahliye edilirken yetkililer kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri ile uzak adalarda ve rüzgara açık kıyılarda yaşayanları şiddetli rüzgarlara karşı uyardı.

Tayvan'da Champi Tayfunu nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 94 kişinin yaralandığı bildirildi.

Taipei Times gazetesinin haberinde, Tayvan'a yaklaşan Champi Tayfunu nedeniyle dalgalar tarafından sürüklenen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 94 kişinin fırtına nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Tayvan genelinde 1286 kişinin tayfun sebebiyle tahliye edildiği, tayfunun bugün ve yarın Tayvan'ı şiddetli şekilde etkileyeceği kaydedildi.

Tayvan'ın kuzey ve kuzeydoğusundaki bölge sakinleri ile uzak adalarda ve rüzgara açık kıyı bölgelerinde yaşayanlar, şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Merkez Meteoroloji İdaresi verilerine göre, Champi Tayfunu, Yilan ilinin yaklaşık 260 kilometre güneydoğusunda bulunuyor ve saatte 11 ila 15 kilometre hızla kuzey-kuzeydoğuya doğru ilerliyor.

Tayfunun maksimum rüzgar hızı saatte 191 kilometreye ulaşırken, tayfunun merkezinden yaklaşık 320 kilometreye kadar uzanan bir alanda fırtına şiddetinde rüzgarlar gözlemleniyor.

Yetkililer, Tayvan'ın Taitung ili, Penghu ve Matsu adaları dışında kalan bölümlerinde tayfun riski nedeniyle okul ve ofislerin kapalı olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Hava DurumuDoğal AfetGüvenlikTayvanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:18
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 13:59:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Tayvan'da Champi Tayfunu 1 kişiyi öldürdü, 94 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei